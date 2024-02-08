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Цены в Китае упали до самого низкого за 15 лет уровня

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Купюры китайских юаней в руках
Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Цены в Китае падают самыми быстрыми за последние 15 лет темпами из-за того, что страна никак не может справиться с дефляцией, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Потребительские цены в Китае по итогам января 2024 года упали до самого низкого за 15 лет уровня, не оправдав прогнозов аналитиков и подчеркнув проблемы, с которыми сталкиваются политики, пытающиеся возродить доверие инвесторов ко второй по величине экономике мира.

Согласно официальной статистике, индекс потребительских цен в стране упал на 0,8% в годовом исчислении. Это означает, что цены в стране падают четвертый месяц подряд и демонстрируют худшую динамику с 2009 года.

При этом аналитики прогнозировали, что падение цен составит лишь 0,5%. Ранее, в декабре, снижение цен остановилось на уровне 0,3% из-за продолжающегося спада на рынке недвижимости и снижения доходов от экспорта.

"Для экономики Китая и финансовых рынков в целом может настать опасный период. Очень многие факторы сигнализируют именно об этом", - сказал Эсвар Прасад, профессор экономики Корнелльского университета и бывший глава китайского подразделения Международного валютного фонда.

Экономика Китая впала в дефляцию в июле 2023 года, а с августа цены начали стремительно снижаться. Ведущие экономисты мира предупреждают, что длительная дефляция может подорвать деловое и потребительское доверие к Китаю. Кроме того, дефляция может оказывать давление на корпоративные доходы и способствовать обвалу фондового рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2059848-tseny-v-kitae-upali-do-samogo-nizkogo-za-15-let-urovnya/

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