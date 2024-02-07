Эксперты: Цены на серебро могут достичь десятилетнего максимума в 2024 году

Цены на серебро потенциально могут достичь десятилетнего максимума в 2024 году и даже превзойти показатели золота, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По прогнозам Института серебра, в 2024 году мировой спрос на серебро достигнет 1,2 млрд унций, что станет вторым по величине показателем за всю историю наблюдений. Институт является некоммерческой международной ассоциацией, в которую входят различные организации, представляющие серебряную промышленность.

"Увеличение промышленного спроса является основным катализатором растущего мирового спроса на белый металл, и в этом году сектор должен достичь нового годового максимума", - заявили в организации.

Серебро используется в основном в промышленных целях, в частности, в производстве автомобилей, солнечных батарей, ювелирных изделий и электроники. Майкл ДиРиенцо, исполнительный директор Института серебра, ожидает, что цены на металл достигнут 30 долларов за унцию, что станет десятилетним максимумом.

Серебро, которое сейчас торгуется по цене 22,4 доллара за унцию, в последний раз достигало показателя в 30 долларов за унцию в феврале 2013 года.

Цены на серебро, как и на золото, имеют обратную зависимость от процентных ставок. Высокие процентные ставки вредят спросу на серебро и золото, поскольку драгоценные металлы не приносят никаких процентов, что делает их менее привлекательными по сравнению с альтернативными инвестициями, например, с облигациями.