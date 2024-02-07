Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Эксперты: Цены на серебро могут достичь десятилетнего максимума в 2024 году

Опубликовано:

Серебряные монеты
Серебряные монеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цены на серебро потенциально могут достичь десятилетнего максимума в 2024 году и даже превзойти показатели золота, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По прогнозам Института серебра, в 2024 году мировой спрос на серебро достигнет 1,2 млрд унций, что станет вторым по величине показателем за всю историю наблюдений. Институт является некоммерческой международной ассоциацией, в которую входят различные организации, представляющие серебряную промышленность.

"Увеличение промышленного спроса является основным катализатором растущего мирового спроса на белый металл, и в этом году сектор должен достичь нового годового максимума", - заявили в организации.

Серебро используется в основном в промышленных целях, в частности, в производстве автомобилей, солнечных батарей, ювелирных изделий и электроники. Майкл ДиРиенцо, исполнительный директор Института серебра, ожидает, что цены на металл достигнут 30 долларов за унцию, что станет десятилетним максимумом.

Серебро, которое сейчас торгуется по цене 22,4 доллара за унцию, в последний раз достигало показателя в 30 долларов за унцию в феврале 2013 года.

Цены на серебро, как и на золото, имеют обратную зависимость от процентных ставок. Высокие процентные ставки вредят спросу на серебро и золото, поскольку драгоценные металлы не приносят никаких процентов, что делает их менее привлекательными по сравнению с альтернативными инвестициями, например, с облигациями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2059571-eksperty-tseny-na-serebro-mogut-dostich-desyatiletnego-maksimuma-v-2024-godu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.