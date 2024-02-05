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ФРС США планирует провести три снижения процентной ставки в 2024 году

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Человек пересчитывает доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что в 2024 году американские чиновники проведут три снижения процентной ставки, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Заявление Пауэлла не оправдало ожидания участников рынка, которые надеялись, что на фоне замедления темпов инфляции ФРС проведет в 2024 году целых шесть сокращений процентной ставки.

Председатель ФРС отметил, что почти все члены Федерального комитета по открытым рынкам считают, что центральный банк США снизит ставки с текущего 23-летнего максимума в 5,25-5,5% в течение 2024 года. По его словам, за первый месяц 2024 года не произошло ничего настолько значительного, что могло бы сильно изменить эти планы. При этом официальные прогнозы по инфляции прозвучат лишь 20 марта.

"Если экономика ослабнет, мы можем провести снижение ставки раньше. Если же экономика окажется более устойчивой, то мы можем позволить себе снизить ставку чуть позже, отложив момент принятия срочных мер", — сказал он.

Заявление Пауэлла прозвучало незадолго до объявления данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Согласно новым данным, на рынке появилось 353 тысячи новых рабочих мест – почти вдвое больше, чем прогнозировали экономисты. Что также означает стабилизацию экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2059124-frs-ssha-planiruet-provesti-tri-snizheniya-protsentnoy-stavki-v-2024-godu/

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