Египет может получить поддержку МВФ на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Египет близок к заключению сделки с Международным валютным фондом. Эта мера способна спасти экономику страны, находящуюся в валютном кризисе, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что организация-кредитор близка к тому, чтобы заключить сделку с Египтом. Это соглашение может сыграть решающую роль в борьбе с валютным кризисом, в условиях которого давно живет данная страна.

"Нам может понадобиться немного больше времени на обсуждения. Мы находимся на самом последнем этапе переговоров и работаем над деталями реализации всех условий. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы все было сделано правильно", — сказала Кристалина Георгиева.

Георгиева ясно дала понять, что война в секторе Газа стала основной причиной, по которой МВФ начал рассматривать данную кредитную сделку, несмотря на прекращение выплат по предыдущему кредиту в размере трех миллиардов долларов.

В прошлом году Каир не смог выполнить условия, необходимые для перехода к гибкому обменному курсу. Также властям не удалось снизить влияние государства и военных на экономику.

По словам главы МВФ, страны, которые граничат с эпицентром ближневосточного конфликта, в особенности Египет и Ливан, и в меньшей степени Иордания, находятся в очень уязвимом положении, которое требует поддержки.