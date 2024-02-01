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США сохранили процентную ставку на уровне 23-летнего максимума

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Мужчина держит доллары в руках
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Чиновники Федеральной резервной системы США сохранили процентную ставку на уровне 23-летнего максимума и заявили, что снижение произойдет чуть позже, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Решение Федеральной резервной системы сохранило целевой диапазон базовой ставки, устанавливающей стоимость заимствований по ипотечным кредитам и кредитным картам, на уровне 5,25-5,5%.

Это значительно выше, чем два года назад, когда ФРС начала повышать ставку для борьбы с инфляцией. При этом инвесторы ожидали, что в 2024 году ФРС начнет снижение процентной ставки.

За ситуацией с процентной ставкой в США следят не только предприниматели и граждане, проживающие в Штатах, но и инвесторы, и эксперты со всего мира. Снижения процентной ставки сейчас ожидают и от других центральных банков мира, которые при разработке стратегии во многом ориентируются на ФРС США.

На пресс-конференции, которая состоялась после заседания ФРС, председатель организации Джером Пауэлл заявил, что снижения ставки не стоит ожидать в ближайшее время. Оно может произойти в 2024 году, но позже, чем рассчитывали участники рынка.

По его словам, решение о снижении процентной ставки является очень важным, поэтому необходимо принять его взвешенно и вовремя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2058608-ssha-sohranili-protsentnuyu-stavku-na-urovne-23-letnego-maksimuma/

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