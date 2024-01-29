Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Как кризис в Красном море влияет на мировой авторынок, рассказали эксперты

Опубликовано:

Спидометр в автомобиле
Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Автомобильные заводы в нескольких странах простаивают из-за нападения повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Нападения на торговые суда в Красном море стали еще одним шоком для мировой торговли, которая только оправилась от кризиса, связанного с пандемией COVID-19 и начала российского вторжения в Украину.

Повстанцы-хуситы в Йемене, стремясь остановить наступление Израиля на ХАМАС в секторе Газа, атакуют грузовые суда, курсирующие в водах, соединяющих Азию с Европой и Соединенными Штатами, оттесняя судоходство от Суэцкого канала. Сбои приводят к задержкам и росту затрат. При этом мир все еще пытается бороться с ростом инфляции.

"Происходящее сейчас — это краткосрочный хаос. А хаос традиционно приводит к увеличению затрат. На каждом корабле, который вынужден изменить маршрут, находится 10 тысяч контейнеров.

Компании тратят много времени, чтобы перенаправить суда на другие маршруты, что еще больше задерживает поставки", — сказал Райан Петерсен, генеральный директор компании Flexport, занимающейся управлением цепочками поставок.

Кризис в мировом судоходстве усугубляется тем, что Петерсен называет "двойным ударом": проход через другой важный торговый коридор — Панамский канал — ограничен из-за низкого уровня воды, вызванного засухой. При этом грузоотправители спешат перевезти товары до китайского Нового года, который будет отмечаться с 10 по 17 февраля.

Задержка в поставках сильно повлияла на автопроизводителей. Производитель электромобилей Tesla был вынужден закрыть свой завод недалеко от Берлина до 11 февраля из-за задержек поставок. Производство на заводе Suzuki Motor в Венгрии остановилось на неделю из-за задержки поставок двигателей и других запчастей из Японии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2057990-kak-krizis-v-krasnom-more-vliyaet-na-mirovoy-avtorynok-rasskazali-eksperty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.