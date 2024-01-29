Как кризис в Красном море влияет на мировой авторынок, рассказали эксперты

Автомобильные заводы в нескольких странах простаивают из-за нападения повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Нападения на торговые суда в Красном море стали еще одним шоком для мировой торговли, которая только оправилась от кризиса, связанного с пандемией COVID-19 и начала российского вторжения в Украину.

Повстанцы-хуситы в Йемене, стремясь остановить наступление Израиля на ХАМАС в секторе Газа, атакуют грузовые суда, курсирующие в водах, соединяющих Азию с Европой и Соединенными Штатами, оттесняя судоходство от Суэцкого канала. Сбои приводят к задержкам и росту затрат. При этом мир все еще пытается бороться с ростом инфляции.

"Происходящее сейчас — это краткосрочный хаос. А хаос традиционно приводит к увеличению затрат. На каждом корабле, который вынужден изменить маршрут, находится 10 тысяч контейнеров.

Компании тратят много времени, чтобы перенаправить суда на другие маршруты, что еще больше задерживает поставки", — сказал Райан Петерсен, генеральный директор компании Flexport, занимающейся управлением цепочками поставок.

Кризис в мировом судоходстве усугубляется тем, что Петерсен называет "двойным ударом": проход через другой важный торговый коридор — Панамский канал — ограничен из-за низкого уровня воды, вызванного засухой. При этом грузоотправители спешат перевезти товары до китайского Нового года, который будет отмечаться с 10 по 17 февраля.

Задержка в поставках сильно повлияла на автопроизводителей. Производитель электромобилей Tesla был вынужден закрыть свой завод недалеко от Берлина до 11 февраля из-за задержек поставок. Производство на заводе Suzuki Motor в Венгрии остановилось на неделю из-за задержки поставок двигателей и других запчастей из Японии.