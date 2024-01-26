Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Илон Маск заявил, что китайские производители электрокаров способны "задавить" конкурентов

Опубликовано:

Илон Маск
Илон Маск. Фото: Slaven Vlasic/Getty Images for The New York Times

Илон Маск заявил, что китайские производители электромобилей способны "задавить" своих конкурентов из других стран, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Самый богатый человек в мире заявил, что компании из Китая, занимающиеся выпуском электрокаров, способны в ближайшее время полностью захватить данный рынок, вытеснив конкурентов из других стран. В том числе, и его собственную компанию Tesla.

"Китайские автомобильные компании являются самыми конкурентоспособными в мире. Поэтому я думаю, что они способны добиться значительного успеха за пределами Китая.

Хотя во многом это зависит от того, какие тарифы или торговые барьеры будут установлены в каждой отдельной стране", — заявил Маск.

Он также отметил, что если правительства повременят с введением торговых барьеров, то китайские автопроизводители могут в кратчайшие сроки "задавить" своих конкурентов из других стран.

Так, например, китайская автомобильная компания BYD в четвертом квартале 2023 года продала больше автомобилей с аккумуляторным питанием, чем Tesla. Компания успешно зашла на рынки Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Илон Маск не впервые выступает с заявлением, что китайская автомобильная промышленность способна быстро захватить рынок электрокаров. Еще в прошлом году он говорил, что китайские автопроизводители являются самыми конкурентоспособными в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2057659-ilon-mask-zayavil-chto-kitayskie-proizvoditeli-elektrokarov-sposobny-zadavit-konkurentov/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.