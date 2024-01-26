Илон Маск заявил, что китайские производители электрокаров способны "задавить" конкурентов

Илон Маск заявил, что китайские производители электромобилей способны "задавить" своих конкурентов из других стран, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Самый богатый человек в мире заявил, что компании из Китая, занимающиеся выпуском электрокаров, способны в ближайшее время полностью захватить данный рынок, вытеснив конкурентов из других стран. В том числе, и его собственную компанию Tesla.

"Китайские автомобильные компании являются самыми конкурентоспособными в мире. Поэтому я думаю, что они способны добиться значительного успеха за пределами Китая.

Хотя во многом это зависит от того, какие тарифы или торговые барьеры будут установлены в каждой отдельной стране", — заявил Маск.

Он также отметил, что если правительства повременят с введением торговых барьеров, то китайские автопроизводители могут в кратчайшие сроки "задавить" своих конкурентов из других стран.

Так, например, китайская автомобильная компания BYD в четвертом квартале 2023 года продала больше автомобилей с аккумуляторным питанием, чем Tesla. Компания успешно зашла на рынки Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Илон Маск не впервые выступает с заявлением, что китайская автомобильная промышленность способна быстро захватить рынок электрокаров. Еще в прошлом году он говорил, что китайские автопроизводители являются самыми конкурентоспособными в мире.