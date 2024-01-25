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Доходы Tesla в последнем квартале 2023 года не оправдали ожидания аналитиков

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Электромобиль Tesla на заправке
Tesla. Иллюстративное фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Чистая прибыль Tesla выросла более чем вдвое в последнем квартале 2023 года. Эти данные не оправдали ожидания аналитиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Производитель электромобилей, солнечных панелей и аккумуляторов из Остина, штат Техас, заявил, что чистая прибыль компании с октября по декабрь 2023 года составила 7,93 млрд долларов по сравнению с 3,69 млрд долларов годом ранее.

При этом, исключая единовременные поступления, такие как налоговая льгота от государства в размере 5,9 млрд долларов по отложенным налоговым активам, компания заработала всего 2,49 млрд долларов, или 71 цент на акцию.

По данным FactSet, это на 39% ниже, чем год назад, и ниже оценок аналитиков, которые ожидали, что доход компании в этом квартале составит 73 цента за акцию.

В Tesla также сообщили, что квартальная выручка компании составила 25,17 млрд долларов, что на 3% больше, чем годом ранее, но также ниже оценок аналитиков в 25,64 млрд долларов.

Отмечается, что доходы компании снизились из-за того, что в течение всего 2023 года Tesla занижала цены на свои электрокары в стремлении конкурировать с китайскими производителями.

При этом большинство покупателей все еще предпочитают электрокары от компаний из Китая, что негативно сказывается на спросе на электромобили от Tesla.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2057450-dohody-tesla-v-poslednem-kvartale-2023-goda-ne-opravdali-ozhidaniya-analitikov/

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