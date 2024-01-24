Владелец бренда "Мисс Вселенная" продаст 50% акций компании

Владелец бренда "Мисс Вселенная" продаст половину акций компании, рассчитывая сделать конкурсы красоты одним из самых популярных зрелищ в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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JKN Global продаст 50% акций компании JKN Legacy (организатор конкурса "Мисс Вселенная") мексиканскому партнеру Legacy Holding Group за 16 млн долларов. Владелец данной компании, бизнесмен из Мексики, Рауль Роча Канту, уже является владельцем бренда "Мисс Вселенная Мексика" и занимается организацией данного конкурса.

В заявлении говорится, что Legacy Holding является важным глобальным стратегическим партнером, который сможет повысить популярность конкурса красоты и вывести организацию "Мисс Вселенной" на новый уровень.

Сама компания JKN Global приобрела бренд "Мисс Вселенная" лишь в прошлом году. Сумма сделки составила 20 млн долларов. При этом в настоящее время компания испытывает трудности. Предприятие задержало некоторые выплаты по своим облигациям, ссылаясь на глобальные и внутренние экономические проблемы.

Однако эксперты рынка считают данную сделку выгодной и в целом благосклонно относятся к прибыльности бизнеса, связанного с организацией конкурсов красоты мирового уровня. Акции JKN Global подскочили на 21% после известий о продаже.