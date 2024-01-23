Банк Японии сохранил отрицательную процентную ставку в 2024 году

Банк Японии решил и дальше придерживаться сверхмягкой денежно-кредитной политики, несмотря на рост инфляции и давление на иену, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно заявлению, опубликованному во вторник, Банк Японии единогласно решил сохранить процентные ставки на уровне -0,1% и придерживаться политики контроля над кривой доходности, которая сохраняет верхний предел доходности 10-летних японских государственных облигаций на уровне 1%.

Ранее все экономисты, опрошенные журналистами, заявляли, что центральный банк Японии сохранит свою политику отрицательной процентной ставки в этом месяце. Это делает Банк Японии единственным центральным банком в мире, который сохраняет ставку в отрицательном диапазоне.

При этом еще в декабре управляющий банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что экономика Японии перешла к умеренному восстановлению. Это является признаком нормализации экономической активности.