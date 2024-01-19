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Эксперты: Атаки в Красном море могут стать для мировой экономики большей проблемой, чем пандемия

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Грузовой корабль
Грузовое судно. Иллюстративное фото: pixabay.com

Атаки хуситов на торговые суда в Красном море начинают становиться для мировых поставок большей проблемой, чем пандемия COVID-19, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Sea-Intelligence, ведущая консалтинговая компания, занимающаяся измерением вместимости торговых судов, заявила, что перебои в морской торговле из-за атак хуситов в Красном море уже наносят больший ущерб мировой цепочке поставок, чем пандемия COVID-19 на самых ранних этапах весной 2020 года.

Эксперты проанализировали показатели задержек судов за последние недели, сравнив их с задержками, которые наблюдались в течение последних нескольких лет.

Данные показывают, что грузы, поступающие из Красного моря через мыс Доброй Надежды, доставляются слишком медленно. Это значительно влияет на общую скорость поставок и грузоподъемность всех торговых судов. По словам Алана Мерфи, генерального директора Sea-Intelligence, снижение грузоподъемности судов из-за задержек в поставках является одним из крупнейших за последние годы.

Единственным явлением, оказавшим большее влияние на мировую торговлю, стал случай в марте 2021 года. Тогда грузовой корабль Ever Given на шесть дней застрял в Суэцком канале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2056366-eksperty-ataki-v-krasnom-more-mogut-stat-dlya-mirovoy-ekonomiki-bolshey-problemoy-chem-pandemiya/

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