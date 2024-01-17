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Экономика Китая выросла незначительно в 2023 году, несмотря на отмену карантина

Опубликовано:

Юань
Юань. Иллюстративное фото: pixabay.com

Темпы роста экономики Китая в 2023 году оказались не самыми оптимистичными, несмотря на отмену карантинных ограничений, связанных с COVID-19, передает The Wall Street Journal.

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Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики Китая, валовой внутренний продукт страны увеличился на 5,2% в четвертом квартале 2023 года. В 2022 году экономика Китая выросла на 3%, а в 2020 году — первом году пандемии COVID-19 — рост составил всего 2,2%.

Результаты 2023 года отчасти могут порадовать правительство, поскольку они более впечатляющие по сравнению с относительно низким базовым показателем 2022 года, когда суровые пандемические ограничения охватили страну, сдерживая экономический рост.

Прошлогодний темп роста в 5,2% сумел превысить официальную цель правительства в 5%. Однако поддержание темпов экономического роста в 2024 году может оказаться труднее, учитывая, что пока политики не решаются на запуск каких-либо масштабных мер стимулирования.

Прогнозы темпов роста Китая в этом году варьируются от 4% до 4,9%. Ожидается, что Китай объявит об официальных целях роста на ежегодной законодательной сессии, которая состоится в марте.

Эксперты WSJ отмечают, что в краткосрочной перспективе у Китая мало очевидных драйверов роста. Экспортный спрос снижается, а потребители, пострадавшие от многолетних ограничений, связанных с пандемией, стали очень осторожны в расходах на фоне слабого рынка труда. Частный бизнес воздерживается от новых инвестиций, в то время как иностранные инвесторы выводят средства из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2055952-ekonomika-kitaya-vyrosla-neznachitelno-v-2023-godu-nesmotrya-na-otmenu-karantina/

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