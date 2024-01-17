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Международный валютный фонд оценил перспективы мировой экономики на 2024 год

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Доллары и тенге на столе
Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Международный валютный фонд дал благоприятный прогноз относительно будущего мировой экономики в 2024 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время Международного экономического форума в Давосе заявила, что мировая экономика оказалась "удивительно устойчивой". По ее словам, 2023 год оказался более благоприятным периодом, чем предполагали аналитики. Поэтому можно ожидать, что подобная ситуация сохранится и в 2024 году.

Мнение главы МВФ поддержала и заместитель директор-распорядителя Гита Гопнатх, которая заявила, что рыночные ожидания массового снижения процентных ставок во многих странах мира стали намного выше.

Еще в октябре 2023 года МВФ прогнозировал рост экономики всего на 2,9% в 2024 году; однако экономические реалии с тех пор изменились. И хотя мировой показатель инфляции должен снизиться, ситуация на Ближнем Востоке и нападения хуситов в Красном море угрожают экономике ценовым давлением и проблемами в цепочке поставок.

Георгиева выступила через несколько часов после того, как Дональд Трамп одержал победу на первых предварительных выборах кандидата от Республиканской партии, которые традиционно прошли в штате Айова. У главы МВФ спросили, согласна ли она с мнением своей предшественницы Кристин Лагард, что еще один президентский срок Трампа может быть угрозой для всех.

Георгиева ответила, что нового лидера в любом случае выберут сами американцы, а Международному валютному фонду нужно будет наладить контакт с командой нового президента США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2055949-mezhdunarodnyy-valyutnyy-fond-otsenil-perspektivy-mirovoy-ekonomiki-na-2024-god/

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