Для каких стран будет выгодно введение глобального минимального налога, рассказали аналитики

Аналитики ОЭСР рассказали, для каких стран будет выгодно введение глобального минимального налога, который начал действовать с 1 января 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Глобальный минимальный налог, вступивший в силу с 1 января на территории ЕС, Великобритании и ряда других крупных экономик, применяет эффективную ставку налога в размере не менее 15% к прибыли крупных транснациональных корпораций.

В отчете Организации экономического сотрудничества и развития, опубликованном на этой неделе, сказано, что страны-участницы, являющиеся инвестиционными центрами, получат наибольшую выгоду от введения нового налога. Доходы от корпоративного подоходного налога в этих странах вырастут с 14% до 34%.

ОЭСР определяет инвестиционные центры, как юрисдикции, на территории которых прямые иностранные инвестиции составляют более 150% ВВП. К этой категории относятся Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Ирландия, острова Джерси и Гернси (находящиеся под юрисдикцией британской монархии), Люксембург, Нидерланды, Швейцария и Сингапур.

Глобальный минимальный налог, согласованный с правительствами 140 стран в 2021 году, призван остановить спираль снижения ставок корпоративного налога во всем мире. В соответствии с новыми правилами, если прибыль транснациональной корпорации облагается налогом по ставке ниже 15% в одной стране, другие страны смогут взимать дополнительный сбор с компании.