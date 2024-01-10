Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Экономисты заявили, что 2020-е годы могут стать десятилетием упущенных возможностей

Опубликовано:

Человек держит в руках кошелек
Кошелек. Иллюстративное фото: Helen King / Getty Images

Эксперты Всемирного банка заявили, что мировая экономика находится на пороге худшего периода за последние 30 лет, передает NUR.KZ соссылкой на Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В прогнозе аналитиков сказано, что ВВП мировой экономики в 2024 году вырастет всего на 2,4% — по сравнению с 2,6% в 2023 году. Если прогнозы точны, то 2024 год станет третьим годом, когда рост экономики окажется слабее, чем в предыдущие 12 месяцев.

"Без серьезной коррекции курса 2020-е годы станут десятилетием упущенных возможностей", — сказал Индермит Гилл, главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка.

Эксперты также отметили, что рост мировой торговли в 2024 году, как ожидается, составит лишь половину среднего показателя за десятилетие до пандемии. Замедление мировой торговли и рост стоимости кредитов привели к тому, что среднегодовой рост развивающихся стран с 2020 года составил всего 3,9% в год. Это на целый процентный пункт ниже, чем в предыдущее десятилетие.

Аналитики признают, что первые годы десятилетия ознаменовались началом пандемии COVID-19, усилением геополитической напряженности после полномасштабного вторжения России в Украину и самым большим всплеском глобальной инфляции за последнее поколение.

Ситуация на Ближнем Востоке, обострившаяся в 2024 году, лишь укрепила общее кризисное состояние, в котором и так находилась мировая экономика.

Прогнозы на следующие пять лет находятся на самом низком уровне со времени подъема глобализации в 1990-х годах. Эксперты предостерегают правительства от разрывов торговых связей, которые могут ослабить экономический рост и усугубить инфляцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2054757-ekonomisty-zayavili-chto-2020-e-gody-mogut-stat-desyatiletiem-upuschennyh-vozmozhnostey/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.