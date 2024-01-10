Экономисты заявили, что 2020-е годы могут стать десятилетием упущенных возможностей

Эксперты Всемирного банка заявили, что мировая экономика находится на пороге худшего периода за последние 30 лет, передает NUR.KZ соссылкой на Financial Times.

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В прогнозе аналитиков сказано, что ВВП мировой экономики в 2024 году вырастет всего на 2,4% — по сравнению с 2,6% в 2023 году. Если прогнозы точны, то 2024 год станет третьим годом, когда рост экономики окажется слабее, чем в предыдущие 12 месяцев.

"Без серьезной коррекции курса 2020-е годы станут десятилетием упущенных возможностей", — сказал Индермит Гилл, главный экономист и старший вице-президент Всемирного банка.

Эксперты также отметили, что рост мировой торговли в 2024 году, как ожидается, составит лишь половину среднего показателя за десятилетие до пандемии. Замедление мировой торговли и рост стоимости кредитов привели к тому, что среднегодовой рост развивающихся стран с 2020 года составил всего 3,9% в год. Это на целый процентный пункт ниже, чем в предыдущее десятилетие.

Аналитики признают, что первые годы десятилетия ознаменовались началом пандемии COVID-19, усилением геополитической напряженности после полномасштабного вторжения России в Украину и самым большим всплеском глобальной инфляции за последнее поколение.

Ситуация на Ближнем Востоке, обострившаяся в 2024 году, лишь укрепила общее кризисное состояние, в котором и так находилась мировая экономика.

Прогнозы на следующие пять лет находятся на самом низком уровне со времени подъема глобализации в 1990-х годах. Эксперты предостерегают правительства от разрывов торговых связей, которые могут ослабить экономический рост и усугубить инфляцию.