Сингапур стал самой привлекательной страной для кофейных брендов в 2023 году

Сингапур к концу 2023 года становится кофейной столицей мира. Многие мировые сети оценивают город-государство как первую ступеньку к выходу на мировой рынок, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Рынок кофе в Сингапуре уже переполнен, но бренды продолжают открывать новые заведения в городе-государстве в надежде, что успех на острове положит начало международной экспансии.

За последние несколько месяцев как минимум пять игроков – китайская Luckin Coffee, индонезийские Kenangan Coffee и Fore Coffee, канадская Tim Hortons и тайваньская сеть специализированных кофеен Louisa Coffee открыли филиалы в Сингапуре.

Так, для Luckin Сингапур является первым зарубежным рынком за пределами Китая. Это говорит о том, что компании оценивают данный рынок как невероятно перспективный.

"Нет лучшей страны, чем Сингапур, для старта реализации плана по глобальной экспансии. Сингапур — это центр Юго-Восточной Азии, куда все слетаются для ведения бизнеса и торговли", — заявил Эдвард Тиртаната, соучредитель и генеральный директор Kopi Kenangan.

Кофейные бренды также ценят репутацию Сингапура, который считается глобальным финансовым центром. Ведь именно в кофейнях многие бизнесмены предпочитают вести переговоры и встречаться с партнерами.

Эксперты также делают ставку на то, что успешно стартовав в Сингапуре, многие кофейные сети начнут выходить на рынки других стран и будут составлять полноценную конкуренцию многим известным глобальным брендам.