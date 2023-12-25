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Южная Корея оштрафовала мировые банки на рекордные 20 млн долларов

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Флаг Республики Корея (Южная Корея)
Флаг Республики Корея. Иллюстративное фото: Jason Hosking / Getty Images

Южная Корея оштрафовала мировые банки на рекордные 20 млн долларов за короткие продажи акций, которые запрещены властями страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Правительство Южной Кореи наложило штраф в размере 20,3 млн долларов на два глобальных инвестиционных банка и местное подразделение одной из фирм за открытие коротких продаж, которые запрещены в стране. Это стало крупнейшим в стране штрафом за данную незаконную практику.

"Нарушения являются серьезным вопросом, который наносит ущерб рыночному порядку и доверию инвесторов", — заявила Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам.

Регулятор не стал публично объявлять названия оштрафованных организаций и заявил, что общественность получит доступ к данной информации через два месяца. На прошлой неделе стало известно, что Южная Корея требует не менее 10 млрд вон в виде совокупных штрафов от BNP Paribas и HSBC Holdings за открытие коротких продаж.

Короткими продажами называют продажу ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет. В Южной Корее это считается незаконным. Полный запрет коротких продаж действует в Южной Корее до конца июня 2024 года.

Этот запрет был введен по инициативе регулятора, который заявил, что глобальные инвестиционные банки массово проводят нелегальные операции с помощью данного инструмента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2052421-yuzhnaya-koreya-oshtrafovala-mirovye-banki-na-rekordnye-20-mln-dollarov/

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