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В Nike заявили, что люди по всему миру стали покупать меньше спортивных товаров

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Кроссовки Nike
Кроссовки. Иллюстративное фото: Maika Elan/Bloomberg via Getty Images

Акции компании-производителя спортивных товаров Nike упали на 11% после того, как руководство объявило о планах по значительному сокращению расходов, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Руководство Nike снизило прогноз по выручке компании и заявило, что планирует сократить расходы на 2 млрд долларов в течение следующих трех лет. Это произошло из-за того, что крупнейший в мире производитель спортивной одежды заметил снижение потребительского спроса, которое особенно остро наблюдается в Китае и Европе.

Компания объявила о плане реструктуризации, в результате которого ожидаемые расходы до уплаты налогов в текущем квартале составят от 400 до 450 млн долларов. Сразу после этого объявления акции Nike подешевели на 11%.

По данным руководства компании, высокие продажи наблюдались в период больших праздников, включая Черную пятницу в Северной Америке и "День холостяка" в Китае, но спрос в промежуточные периоды был ниже, чем ожидалось.

"Современный потребитель находится под давлением агрессивной рекламы. Зачастую именно фактор новизны может заставить человека действовать и покупать", — сказал Мэтью Френд, финансовый директор Nike.

Он также заявил, что на снижении продаж сказалась экономическая ситуация в Китае, Европе, на Ближнем Востоке и Африке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2052079-v-nike-zayavili-chto-lyudi-po-vsemu-miru-stali-pokupat-menshe-sportivnyh-tovarov/

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