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Началась ли в США новая "великая депрессия" как в 1929 году, рассказали эксперты

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Мужчина закрывает лицо руками
Мужчина. Иллюстративное фото: Freepik

Американские пользователи TikTok заявили, что работающему человеку намного сложнее выжить в 2023 году, чем во времена Великой депрессии, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Пользователи TikTok из США массово снимают ролики о своем сложном экономическом положении и заявляют, что период 2023 года в Штатах можно назвать "тихой депрессией" по аналогии с Великой депрессией, длившейся с 1929 по 1939 годы. По словам тиктокеров, такие ключевые расходы, как оплата жилья, транспорт и еда, с каждым годом отнимают у американцев все большую часть ежемесячного бюджета.

Поэтому, по мнению блогеров, выжить в 2023 году сложнее, чем в худший экономический период за всю историю США. Однако экономисты категорически не согласны с этой позицией.

"Любое сравнение 2020-х годов с 1920-ми абсолютно некорректно и оторвано от реальности", — сказал профессор экономики Колумбийской школы бизнеса Бретт Хаус.

Он отметил, что сегодня продолжительность человеческой жизни намного длиннее, чем сто лет назад. Следовательно, улучшилось и качество жизни.

У людей всех возрастных категорий появилось больше возможностей реализовать свой потенциал, защитить свои права. Кроме того, по словам профессора, доступ к информации и образованию также ставит современного человека в более привилегированное положение по сравнению с его ровесниками, жившими сто лет назад.

Сьюзан Хаусман, директор по исследованиям Института исследований занятости WE Upjohn, также отмечает, что "депрессия" — это экономическая проблема совсем другого порядка, которая не наблюдалась на территории США на протяжении последних 80-90 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2051851-nachalas-li-v-ssha-novaya-velikaya-depressiya-kak-v-1929-godu-rasskazali-eksperty/

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