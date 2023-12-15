Доля ОПЕК+ в мировой добыче нефти сократилась в 2023 году

Международное энергетическое агентство заявило, что ОПЕК+ в настоящее время контролирует всего лишь половину мировой добычи нефти, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Аналитики рынка труда в США составили список 15 профессий, представители которых чаще всего заявляют о желании уволиться. Среди них есть и высокооплачиваемые специалисты, передает CNBC.

В МЭА сообщили, что недавнее решение о сокращении добычи нефти, которое было принято с целью поддержать цены, привело к сокращению рыночной доли ОПЕК+ всего лишь до 51%. Это самый низкий уровень с момента создания организации в 2016 году.

Несмотря на сокращение добычи, цены на нефть сохраняются на уровне ниже 75 долларов за баррель по сравнению с почти 100 долларами в сентябре; при этом МЭА отмечает, что рост мирового спроса на нефть резко снизится в текущем квартале.

Наблюдательный орган добавил, что влияние ОПЕК+ на рынок может еще сильнее снизиться в следующем году, поскольку ожидается, что увеличение добычи странами, не являющимися членами организации, будет достаточным, чтобы удовлетворить весь прогнозируемый мировой спрос в 2024 году.

Также отмечается, что рекордные поставки нефти из США и рост добычи таких производителей, как Гайана и Бразилия, приведут к увеличению поставок нефти странами, не входящими в ОПЕК, на 1,2 млн баррелей в сутки в 2024 году, что превышает прогноз роста спроса на 1,1 млн баррелей в сутки.