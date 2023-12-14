Угроза всему: как рекордное снижение рождаемости может навредить Южной Корее

Уровень рождаемости в Южной Корее продолжит снижаться в течение следующих нескольких лет, что сильно обострит имеющиеся в стране экономические проблемы, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно данным демографического прогноза национального статистического управления Южной Кореи, показатель рождаемости в стране в настоящее время составляет 0,72 на одну женщину. В 2025 году он будет составлять 0,65. При этом еще в 2022 году было признано, что в Южной Корее зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире. Тогда он составлял 0,78.

Два года назад южнокорейские власти прогнозировали, что рождаемость в стране упадет на 0,7 в 2024 году, однако потом он вновь начнет повышаться. Новые данные рисуют менее оптимистичную картину будущего.

Низкая рождаемость угрожает подорвать экономическое будущее Южной Кореи из-за сокращения численности рабочей силы и замедления потребления. Она также угрожает национальной безопасности, сокращая количество мужчин, готовых присоединиться к вооруженным силам.

Политики пытаются стимулировать рождаемость в стране, внедряя новые льготы для молодых родителей. Так южнокорейские власти увеличили размер ежемесячных пособий для только что родивших женщин в три раза.

Кроме того, были снижены процентные ставки по ипотечным кредитам для молодых родителей. При этом исследователи говорят, что политикам придется осознать тот факт, что на восстановление демографической ситуации может потребоваться не одно десятилетие.