Южная Корея планирует потеснить Китай на рынке электрокаров

Власти Южной Кореи собираются выделить 29 млрд долларов в течение следующих пяти лет на поддержку местных производителей аккумуляторов для электрокаров, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно заявлению Министерства финансов Южной Кореи, страна собирается повысить конкурентоспособность национальной промышленности: от добычи полезных ископаемых до переработки.

В настоящее время три крупнейших южнокорейских производителя аккумуляторов — LG Energy Solution, Samsung и SK On — контролируют почти половину мирового рынка аккумуляторов для электромобилей.

Однако власти страны планируют еще сильнее укрепить позиции местных производителей на фоне того, что США пытается снизить зависимость своей автомобильной промышленности от Китая.

Финансовая помощь будет выделена в виде льготного кредитования, более низких ставок по займам и страховых взносов для инвестиций в производственные мощности в Северной Америке. Таким образом, южнокорейские власти хотят помочь своим производителям получить налоговые льготы в США в соответствии с Законом "О сокращении инфляции" президента США Джо Байдена.

Ранее Байден призвал американских автопроизводителей сократить зависимость от китайских комплектующих и сформировать новые цепочки поставок с политическими союзниками США, например, с Южной Кореей.