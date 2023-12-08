Власти Японии вложат крупную сумму в будущее развитие электромобилей

Власти Японии собираются выделить 902 млн долларов на производство полупроводников, которые можно использовать в электромобилях. По данным правительства, это должно повысить энергоэффективность устройств, передает Bloomberg.
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Государственное финансирование получит совместная программа компаний Rohm и Toshiba. Представители компаний заявили, что потратят 388,3 млрд иен на совместное производство силовых устройств с упором на карбид кремния и кремниевые чипы. Часть этой суммы — 129,4 млрд иен (902 млн долларов) будет выделена государством.
Новые полупроводники необходимы, чтобы удовлетворить спрос со стороны производителей электромобилей.
"Очень важно, чтобы отечественные производители силовых полупроводников работали друг с другом для повышения международной конкурентоспособности японской промышленности", — заявил министр экономики Ясутоси Нисимура.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2049830-vlasti-yaponii-vlozhat-krupnuyu-summu-v-buduschee-razvitie-elektromobiley/