Италия вышла из проекта Китая "Один пояс и один путь"

Италия заявила о выходе из флагманского проекта Китая "Один пояс и один путь" (BRI). Ранее премьер-министр Джорджия Мелони называла участие в проекте ошибкой прошлого правительства, передает BBC.

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Администрация премьер-министра Джорджии Мелони уведомила Пекин, что прекратит участие в BRI раньше установленного срока. Италия была единственной крупной западной страной, подписавшейся на участие в BRI, одном из самых амбициозных торговых и инфраструктурных проектов Китая, в 2019 году. Тогда это решение подверглось жесткой критике со стороны США и других западных стран.

Инициатива BRI, запущенная лидером Китая Си Цзиньпином в 2013 году, направлена на инвестирование триллиона долларов в Азию и Европу. Проекты, включая новые и модернизированные железные дороги и порты, направлены на создание путей сообщения между Китаем и Европой.

Эта инициатива сразу была раскритикована США, которые назвали проект "Один пояс и один путь" "дипломатией долговой ловушки". В Вашингтоне заявляли, что планы Китая подразумевают реализацию слишком крупных проектов, что даст Пекину слишком сильные рычаги влияния.

Джорджия Мелони, избранная на пост премьер-министра Италии в октябре 2022 года, ранее заявляла, что участие в китайской инициативе является ошибкой прошлого итальянского правительства. При этом она отметила, что Италия стремится и дальше сохранить деловые отношения с Китаем.