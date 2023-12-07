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Италия вышла из проекта Китая "Один пояс и один путь"

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Джорджа Мелони
Джорджа Мелони. Фото: twitter.com/GiorgiaMeloni

Италия заявила о выходе из флагманского проекта Китая "Один пояс и один путь" (BRI). Ранее премьер-министр Джорджия Мелони называла участие в проекте ошибкой прошлого правительства, передает BBC.

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Администрация премьер-министра Джорджии Мелони уведомила Пекин, что прекратит участие в BRI раньше установленного срока. Италия была единственной крупной западной страной, подписавшейся на участие в BRI, одном из самых амбициозных торговых и инфраструктурных проектов Китая, в 2019 году. Тогда это решение подверглось жесткой критике со стороны США и других западных стран.

Инициатива BRI, запущенная лидером Китая Си Цзиньпином в 2013 году, направлена на инвестирование триллиона долларов в Азию и Европу. Проекты, включая новые и модернизированные железные дороги и порты, направлены на создание путей сообщения между Китаем и Европой.

Эта инициатива сразу была раскритикована США, которые назвали проект "Один пояс и один путь" "дипломатией долговой ловушки". В Вашингтоне заявляли, что планы Китая подразумевают реализацию слишком крупных проектов, что даст Пекину слишком сильные рычаги влияния.

Джорджия Мелони, избранная на пост премьер-министра Италии в октябре 2022 года, ранее заявляла, что участие в китайской инициативе является ошибкой прошлого итальянского правительства. При этом она отметила, что Италия стремится и дальше сохранить деловые отношения с Китаем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2049608-italiya-vyshla-iz-proekta-kitaya-odin-poyas-i-odin-put/

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