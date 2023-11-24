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ОПЕК+ отложила заседание по неизвестным причинам

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Нефтяная вышка работает посреди поля
Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg

Заседание организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ было перенесено почти на неделю по неизвестным причинам. Однако этот перенос сказался на снижении цен на нефть и ситуации на рынке, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Встреча представителей стран, входящих в ОПЕК+, должна была состояться 25 и 26 ноября, однако по неизвестным причинам была перенесена на 30 ноября. Это известие привело к снижению цен более чем на 3 доллара за баррель.

Пока неясно, проведет ли группа ОПЕК+ встречу виртуально или в личном формате в штаб-квартире секретаря организации в Вене. При этом отмечается, что новая дата встречи ОПЕК+ совпадает с первым днем климатического саммита COP28 в Дубае и представляет собой ключевое событие как для принимающей страны Объединенных Арабских Эмиратов — третьего по величине производителя ОПЕК+ — так и для других арабских энергетических компаний, которые заинтересованы переходом к "зеленым" технологиям.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, согласно которым, воскресная встреча могла быть отложена из-за недовольства Саудовской Аравии уровнями добычи нефти в некоторых странах. Высокопоставленный делегат ОПЕК+, пожелавший остаться анонимным, заявил, что некоторые страны не соблюдают свои обязательства по добыче нефти.

При этом Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 1 млн баррелей в день до конца этого года в соответствии с совместным решением стран ОПЕК+.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2047237-opek-otlozhila-zasedanie-po-neizvestnym-prichinam/

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