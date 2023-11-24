ООН собирается взять на себя переговоры о международных налогах

Страны, входящие в ООН, проголосовали за то, чтобы организация взяла на себя основную роль в переговорах, касающихся международных налоговых вопросов. Это решение ставит под вопрос господство ОЭСР, передает Financial Times.

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Развивающиеся страны настаивают на усилении роли ООН на фоне растущего разочарования в глобальных налоговых переговорах, координируемых базирующейся в Париже Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2021 году более 130 стран подписали знаковое соглашение, направленное на сдерживание уклонения транснациональных корпораций от уплаты налогов. Но развивающиеся страны жалуются, что они получают относительно небольшие доходы от реформ по сравнению с более богатыми странами.

Голосование, состоявшееся в ООН в среду, ознаменовало принятие резолюции, которая положит начало процессу повышения роли ООН посредством заключения конвенции о международном налоговом сотрудничестве.

Эту меру, инициированную африканскими странами, поддержали 125 стран, большинство из которых считаются государствами с низким или средним уровнем дохода. Среди проголосовавших: Нигерия, Гана, Китай, Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика.

При этом из 48 стран, проголосовавших против, большинство составляют развитые страны. Это государства-члены ЕС, США, Великобритания, Япония и Южная Корея. Девять стран воздержались от участия в голосовании.

В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая десятилетиями курировала вопросы международного налогообложения, отметили, что по-прежнему привержены цели соблюдать глобальное соглашение по корпоративному налогу.