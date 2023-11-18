Риски для стран, которые слишком медленно переходят на электрокары, назвали эксперты

Эксперты заявили, что Австралия, Индия и другие страны, которые слишком медленно переходят на электрокары, рискуют столкнуться с переизбытком подержанных автомобилей на своих рынках, передает Bloomberg.

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Согласно отчету лондонского аналитического центра Carbon Tracker, страны, которые не принимают достаточных мер для перехода на электрокары, рискуют в будущем столкнуться с переизбытком подержанных авто с двигателем внутреннего сгорания на своих рынках.

В настоящее время Китай, Северная Америка и Европа принимают активные меры по отказу от подобных авто, поэтому ожидается, что автопроизводители могут переключить внимание на другие рынки и наводнить страны Африки, Азии и Южной Америки избыточным количеством бензиновых автомобилей, которые в долгосрочной перспективе являются неактуальным и неэкологичным видом транспорта.

В список стран, которые слишком медленно внедряют меры по переходу на электромобили, по мнению британских аналитиков, входят Индия, Австралия, Таиланд, Турция, Индонезия, Малайзия, Россия и Южно-Африканская республика.

Сейчас ЮАР тратит порядка 80 млрд долларов в год на импорт иностранного топлива, что составляет 2,5% ВВП страны. Ожидается, что страны Азии и Южной Америки совместно смогут сэкономить более 100 млрд долларов в год на импорте топлива благодаря массовому внедрению электрокаров.