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Оливковое масло может стать дефицитным продуктом в 2024 году

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Чаша с оливковым маслом и оливками на столе
Оливковое масло. Иллюстративное фото: pexels.com

Оливковое масло может стать дефицитным продуктом в 2024 году из-за засухи и неурожая в Испании. Ранее заявлялось, что мир может столкнуться с дефицитом какао, передает The Wall Street Journal.

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Цены на оливковое масло в Европе и США уже значительно выросли из-за того, что экстремальные погодные условия лета 2023 года повлияли на урожай. По словам Лорен ДеСтено, шеф-повара одного из нью-йоркских ресторанов средиземноморской кухни, их заведение использует примерно 30 галлонов оливкового масла в неделю, поскольку оно присутствует в большинстве блюд.

То же самое делают и их конкуренты. Неурожай оливкового масла может сильно сказаться на доходах и производительности общепитов.

Основной проблемой является засуха, с которой Испания (основной мировой производитель оливкового масла) сталкивается второй год подряд. Испания выращивает около половины мирового урожая оливок. По данным экспертов, для индустрии общепита производство оливкового масла в Испании аналогично по значимости производству нефти в Саудовской Аравии для энергетической отрасли.

Как правило, Испания производит около 1,4 млн тонн оливкового масла в год. Этого достаточно, чтобы разлить около 3 млрд полулитровых бутылок. Но из-за засухи урожай 2022 года сократился примерно вдвое. Сбор урожая в 2023 году только начался, однако фермеры ожидают аналогичных проблем, поскольку в этом году лето было очень засушливым и жарким.

По данным поставщика данных Mintec, цены на оливки в Испании достигли рекордного максимума. В сентябре они выросли до 8,50 евро (9,10 доллара) за килограмм. Это самый высокий показатель с октября 2013 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2045421-olivkovoe-maslo-mozhet-stat-defitsitnym-produktom-v-2024-godu/

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