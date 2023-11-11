Что распродажа 11.11 может сказать об экономике Китая в 2023 году, объяснили эксперты

В эти выходные в Китае пройдет одна из самых крупных распродаж года 11.11. Эксперты считают, что показатели продаж могут многое сказать о текущей покупательской способности граждан, передает Bloomberg.

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По мнению экспертов, сумма, которую заработают ритейлеры в эти выходные, подсветит, как живут граждане Китая в условиях нестабильного экономического роста и восстановления страны после пандемии COVID-19.

В октябре в Китае вновь была зафиксирована дефляция — потребительские цены упали на 0,2%, после того как удерживались на одном уровне в течение предыдущих двух месяцев. Данная ситуация подчеркивает тот факт, что страна продолжает бороться за поддержание экономического роста за счет внутреннего потребления. При этом экономический рост, зафиксированный в третьем квартале, составил 4,9% в годовом исчислении.

Это значительно влияет на доходы крупных торговых площадок вроде Alibaba или Tencent. Поэтому эксперты предполагают, что для крупных ритейлеров следующие выходные станут серьезным испытанием. В прошлом году обе компании впервые отказались публиковать данные о продажах, поскольку тогда Китай все еще преодолевал трудности, связанные с пандемией.

Распродажу 11.11, которая традиционно проводится 11 ноября, многие называют Всемирным днем шопинга. Традиция зародилась в Китае, где в этот день многие производители значительно снижали цены на товары. Однако в последние годы дата 11.11 стала синонимом слова "распродажа", и продавцы по всему миру объявляют скидки именно в этот день.