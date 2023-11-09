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Мировое производство вина может упасть до 62-летнего минимума

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Бутылка вина лежит на столе
Бутылка вина. Иллюстративное фото: pexels.com

Мировое производство вина может упасть до 62-летнего минимума в 2023 году. Главной причиной данного явления станет плохая погода, влияющая на урожай, передает BBC.

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Международная организация по производству винограда и вина (OIV) заявила, что производство вина во всем мире, вероятно, снизится на 7% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Для отрасли это будет худшим показателем с 1961 года. OIV объясняет низкий уровень производства плохой погодой.

"Погодные условия в северном и южном полушариях повлияли на то, что ситуация с вином стала почти катастрофической", — говорит руководитель отдела статистики OIV Джорджио Дельгроссо.

Анализ проведен на основе информации, предоставленной странами, на долю которых приходится 94% производства данного напитка. Производство вина сократилось почти во всех странах Европейского Союза, которые производят более 60% мирового объема.

По данным OIV, снижение урожайности связано с дождями и штормами в одних странах и засухой в других. Так, урожайность снизилась на 14% в Испании и на 12% в Италии, где наблюдалась засушливая погода.

В нестабильной ситуации сейчас находятся и производители в Чили, где урожайность упала на 20% в результате засухи и лесных пожаров.

Несмотря на то, что снижение объемов производства является не самой лучшей новостью для отрасли, в OIV отмечают, что падение мирового спроса может означать, что общий рынок остается относительно сбалансированным. Это может помешать падению цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2044679-mirovoe-proizvodstvo-vina-mozhet-upast-do-62-letnego-minimuma/

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