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Данные об экспорте и импорте Китая в октябре удивили экспертов

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Купюры китайских юаней в руках
Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Китайские чиновники сообщили о внезапном снижении уровня экспорта в октябре. При этом импорт в Китай неожиданно вырос по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, передает CNBC.

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Таможенное агентство Китая сообщило, что экспорт страны в долларовом выражении упал на 6,4% в октябре по сравнению с прошлым годом. Это хуже, чем падение на 3,3%, предсказанное аналитиками. При этом импорт по итогам октября вырос на 3% в долларовом выражении по сравнению с прошлым годом. Это противоречит прогнозам экспертов о падении на 4,8%.

Однако импорт Китая из США в октябре снизился на 3,7% по сравнению с прошлым годом, как показали расчеты CNBC, основанные на открытых таможенных данных. Анализ показал, что импорт Китая из Европейского Союза вырос более чем на 5%, а импорт из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - на 10,2%.

Начиная с мая 2023 года, Китай демонстрирует стремительное снижение уровня экспорта. Что касается импорта, то последний положительный показатель был продемонстрирован в сентябре прошлого года.

Причиной этого является снижение спроса на товары из Китая по всему миру, а также снижение спроса на внутреннем рынке. Все это привело к общему ослаблению сферы торговли в Китае.

При этом вторая по величине экономика мира сообщила о росте валового внутреннего продукта на 4,9% в третьем квартале, превысив ожидания и удерживая Китай на пути к официальному целевому показателю роста примерно на 5% в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2044459-dannye-ob-eksporte-i-importe-kitaya-v-oktyabre-udivili-ekspertov/

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