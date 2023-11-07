Компания Уоррена Баффета потеряла почти 13 млрд долларов в третьем квартале 2023 года

Компания Уоррена Баффета сообщила об убытках в размере почти 13 млрд долларов в третьем квартале 2023 года. Это произошло из-за удешевления акций компаний, которыми владеет Berkshire Hathaway, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Как сообщило руководство Berkshire Hathaway, в третьем квартале 2023 года компания потеряла 12,8 млрд долларов или 8825 долларов на акцию класса А. Это значительно больше, чем убыток в 2,8 млрд долларов (или 1907 долларов на акцию), который был зафиксирован за тот же период прошлого года.

Однако большая часть инвестиционных потерь не реализована, поскольку Berkshire не продавала свои акции. Крупнейшим пакетом акций компании является доля в Apple. Правила бухгалтерского учета требуют, чтобы компания включала в свою прибыль стоимость своих инвестиций, которую она оценила в 341,1 млрд долларов на конец квартала. В прошлом квартале компания заявила, что ее портфель акций оценивается в 353 млрд долларов.

При этом сам Уоррен Баффет настаивает на том, что инвесторам нужно ориентироваться на операционные доходы Berkshire, поскольку стоимость акций, которыми владеет компания, может меняться из месяца в месяц. По данным Berkshire, операционная прибыль компании подскочила почти на 41% до 10,8 млрд долларов, или 7437,15 долларов на акцию класса А. Это больше, чем 7,65 млрд долларов, или 5215,60 долларов за акцию класса А год назад.

Операционная прибыль компании суммируется из доходов страхового подразделения, а также железнодорожной компании, нескольких крупных коммунальных предприятий и более мелких предприятий в различных отраслях экономики. К примеру, Berkshire владеет компанией-производителем авиационных запчастей Precision Castparts.