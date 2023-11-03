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Высокая инфляция может повлиять на развитие фондового рынка в Японии

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Японская иена
Японская иена. Иллюстративное фото: pixabay.com

Высокий уровень инфляции и пересмотр пенсионной системы в Японии привели к тому, что молодые жители страны стали больше инвестировать в фондовый рынок, передает Bloomberg.

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Стремительный рост цен в последние годы стал частью жизни во многих странах мира, однако в Японии ситуация является особенно острой, поскольку инфляция в стране достигла 40-летнего максимума. Это стало шоком не только для работающего населения страны, но и для работодателей, которые на протяжении нескольких десятилетий избегали повышения цен на услуги и повышения зарплат.

В отличие от представителей старшего поколения, которые хранят деньги в наличных и на депозитах, японская молодежь ищет альтернативные способы сохранить свои активы и обращает внимание на фондовый рынок. И это именно то, чего власти страны давно хотели добиться.

В течение трех десятилетий правительство пыталось стимулировать граждан инвестировать в фондовый рынок. При этом сами жители Японии относились к подобным инструментам настороженно после краха рынка в 1980-х годах. Теперь благодаря инфляции правительство может реанимировать фондовый рынок. Если граждане начнут вкладываться в рынок, стоимость акций начнет ползти вверх. Рост акций в свою очередь повлияет на выход других компаний на IPO.

Премьер-министр Фумио Кисида, вступивший в должность два года назад, пообещал построить в Японии "новый капитализм", который будет стимулировать население Японии вкладываться в фондовый рынок. Эта политика уже привела к перестройке отрасли управления активами страны и, по мнению властей, должна сказаться на развитии фондового рынка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2043743-vysokaya-inflyatsiya-mozhet-povliyat-na-razvitie-fondovogo-rynka-v-yaponii/

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