Два расследования в отношении Jeep закрыли в США

Регулятор США в области автомобильной безопасности закрыл два расследования в отношении проблем с внедорожниками Jeep, передает Quartz.

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В июле 2022 года Национальная администрация безопасности дорожного движения США начала расследование по 1600 жалобам на непреднамеренное срабатывание электронных стояночных тормозов на небольших внедорожниках Jeep Cherokee 2014–2016 годов выпуска.

Агентство обнаружило, что в большинстве случаев тормоза срабатывали, когда транспортные средства стояли на месте, и лишь в небольшом числе случаев это происходило, когда внедорожники двигались на низкой скорости.

До этого, в сентябре 2019 года, агентство начало расследование жалоб на проблемы с внедорожниками Jeep Wrangler 2018 и 2019 годов выпуска. По сообщению регулятора, более 3500 владельцев жаловались на проблемы с рулевым управлением. О ДТП или пострадавших не сообщалось.

Теперь агентство сообщило, что компания Stellantis (производитель бренда Jeep) решила проблемы с рулевым управлением и внесла изменения в конструкцию автомобилей. Благодаря этому регулятору удалось закрыть расследование.