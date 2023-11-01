Всемирный банк спрогнозировал повышение цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель, если конфликт на Ближнем Востоке продолжит обостряться. Такие прогнозы озвучили аналитики Всемирного банка, передает Financial Times.

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Согласно прогнозам Всемирного банка, затяжной конфликт Израиля и группировки ХАМАС может привести к значительному росту цен на энергоносители и продукты питания, что станет двойным шоком для сырьевых рынков, все еще не оправившихся после начала российского вторжения в Украину.

"Конфликт на Ближнем Востоке случился сразу после самого большого потрясения, которое наблюдал товарный рынок с 1970-х годов. Именно таковым стало вторжение России в Украину", — сказал Индермит Гилл, главный экономист Всемирного банка и старший вице-президент по экономике развития.

Аналитики предполагают, что цены на сырьевые товары в следующем году могут упасть на 4,1%, при этом цены на нефть снизятся в среднем до 81 доллара за баррель по сравнению с прогнозируемыми 90 долларами за баррель в текущем квартале, поскольку экономический рост региона замедлится.

При этом эксперты признают, что если конфликт на Ближнем Востоке усилится, то перспективы для мировой экономики будут совсем другими. В этом случае можно ожидать, что мировые поставки нефти могут сократиться на 6–8 млн баррелей в день, в результате чего цены составят от 140 до 157 долларов за баррель, поскольку ведущие производители, в частности, Саудовская Аравия, могут предпринять меры по сокращению экспорта.