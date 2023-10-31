Шанхайская биржа изменила правила размещения акций на IPO

Рекордное количество компаний отказалось от планов разместить свои акции на фондовой бирже Шанхая после того, как регуляторы подняли планку для первичных публичных размещений акций, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Публичные данные показывают, что 126 компаний отменили или приостановили заявки на IPO на шанхайской бирже Star Market в 2023 году. Это больше отмен, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

По мнению экспертов FT, фондовая биржа Шанхая, действуя по указанию регулирующих органов во главе с Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, установила в этом году более высокие стандарты для листинговых заявок, что равносильно радикальному изменению подхода Китая к поощрению инноваций.

Теперь компании должны не только получать прибыль, но и подробно объяснять, насколько их технологии соответствуют разработкам лидеров отрасли, и является ли их бизнес-модель устойчивой. Только тогда они могут получить разрешение на размещение на IPO.

Это сделало листинг Star Market недоступным для многих стартапов, хотя изначально совет был создан с намерением предоставить доступ к рынкам для компаний с высоким уровнем риска.

"Китайское правительство, по сути, говорит, что не собирается использовать ресурсы страны для поддержки компаний, которые не могут гарантировать 100% успех", — сказал Эндрю Коллиер, управляющий директор Orient Capital Partners в Гонконге.