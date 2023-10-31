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Шанхайская биржа изменила правила размещения акций на IPO

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Купюры китайских юаней в руках
Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Рекордное количество компаний отказалось от планов разместить свои акции на фондовой бирже Шанхая после того, как регуляторы подняли планку для первичных публичных размещений акций, передает Financial Times.

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Публичные данные показывают, что 126 компаний отменили или приостановили заявки на IPO на шанхайской бирже Star Market в 2023 году. Это больше отмен, чем за предыдущие четыре года вместе взятые.

По мнению экспертов FT, фондовая биржа Шанхая, действуя по указанию регулирующих органов во главе с Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, установила в этом году более высокие стандарты для листинговых заявок, что равносильно радикальному изменению подхода Китая к поощрению инноваций.

Теперь компании должны не только получать прибыль, но и подробно объяснять, насколько их технологии соответствуют разработкам лидеров отрасли, и является ли их бизнес-модель устойчивой. Только тогда они могут получить разрешение на размещение на IPO.

Это сделало листинг Star Market недоступным для многих стартапов, хотя изначально совет был создан с намерением предоставить доступ к рынкам для компаний с высоким уровнем риска.

"Китайское правительство, по сути, говорит, что не собирается использовать ресурсы страны для поддержки компаний, которые не могут гарантировать 100% успех", — сказал Эндрю Коллиер, управляющий директор Orient Capital Partners в Гонконге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2043141-shanhayskaya-birzha-izmenila-pravila-razmescheniya-aktsiy-na-ipo/

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