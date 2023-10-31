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Coke укрепила позиции по сравнению с Pepsi в 2023 году

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Бумажный стаканчик с газировкой и двумя трубочками
Напиток. Иллюстративное фото: pixabay.com

Производители самых популярных напитков в мире и принципиальные конкуренты Coke и Pepsi в 2023 году переживают кризис. Однако позиции одной из компаний более крепкие, передает CNBC.

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Несмотря на то, что обе компании в этом году оказались в условиях кризиса из-за высоких процентных ставок и опасений инвесторов, и тому, и другому производителю удалось превзойти оценки аналитиков с Уолл-Стрит. Высокий спрос на продукцию Coca-Cola побудил Coke повысить свой прогноз относительно итогов 2023 года, улучшение управления затратами Pepsi также укрепило прогноз прибыли компании.

Однако только Coke удалось сообщить о росте объемов продаж. Этот показатель стал наиболее важен для инвесторов в последние годы. Компании по производству продуктов питания и напитков приостановили повышение цен и это способствовало росту продаж в прошлом году.

Общий объем продаж Coca-Cola вырос на 2% в третьем квартале, в то время как Pepsi сообщила о снижении объемов продаж на 1,5%. Coca-Cola также повысила прогноз выручки и прибыли на весь год, в то время как ее конкурент Pepsi повысила лишь прогноз годовой прибыли, давая понять, что улучшение прогноза может быть связано не с ростом спроса на ее продукцию.

Эксперты говорят, что разница может быть связана с тем, что Coke придерживается проверенной позиции и привлекает потребителей популярными напитками, в то время как Pepsi активно вкладывается в другие направления. Например, компания в настоящее время развивает производство чипсов и снеков. Таким образом, Coke забирает у Pepsi значительную долю рынка сладких газированных напитков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2043140-coke-ukrepila-pozitsii-po-sravneniyu-s-pepsi-v-2023-godu/

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