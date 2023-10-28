ВВП США показал самый большой рост за последние два года

Экономика США в третьем квартале 2023 года показала значительный рост. ВВП страны вырос до самого высокого уровня за последние два года, передает Financial Times.

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По предварительным данным Бюро экономического анализа Министерства торговли, высокие потребительские расходы стали главной движущей силой роста валового внутреннего продукта на 4,9%.

Это значительный скачок по сравнению с показателем в 2,1%, зафиксированным во втором квартале 2023 года. Экономика США не демонстрировала такого значительного роста с четвертого квартала 2021 года. Ранее экономисты прогнозировали, что показатель роста в среднем составит 4,3%.

Некоторые эксперты заявили, что после таких впечатляющих показателей в третьем квартале рост экономики может немного замедлиться, однако общий прогноз относительно перспектив экономики остается благоприятным.

"Устойчивый потребительский спрос на товары поддерживается стабильной ситуацией на рынке труда. Пока потребитель готов уверенно тратить деньги, экономика остается сильной", — сказал Эрик Виноград, директор по экономическим исследованиям развитых рынков в AllianceBernstein.

Потребительские расходы в США в годовом исчислении выросли на 4% по сравнению с 0,8% во втором квартале 2023 года. На следующей неделе Федеральная резервная система должна принять очередное решение относительно процентной ставки. Чиновники пытаются использовать высокую ставку для того, чтобы удержать инфляцию на целевом уровне в 2%.