Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Могут ли проблемы на рынке недвижимости Китая спровоцировать мировой финансовый кризис

Опубликовано:

Купюры китайских юаней в руках
Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Эксперты рассказали, почему масштабные проблемы на рынке недвижимости Китая не могут стать причиной нового мирового финансового кризиса, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Китай, который является второй по величине экономикой мира, в течение 2022 и 2023 годов активно боролся с продолжающимся кризисом на рынке жилья. Местные власти до сих пор стараются погасить все свои долги, банковская система также переживает не лучшие времена.

В любой другой стране эти факторы рассматривались бы как предвестники финансового кризиса, однако в Китае дела обстоят иначе. По мнению экспертов WSJ, во многом это обусловлено тем, что Китай имеет долги перед внутренними, а не внешними инвесторами. Благодаря этому правительству удается поддерживать местную финансовую систему. Поэтому кризиса, подобного тому, который произошел в мире в 2008 году, действительно можно избежать.

Тем не менее, фискальные и финансовые дисбалансы Китая настолько значительны, что страна в настоящее время находится в не самом стабильном положении. Несмотря на то, что Китай сообщил о более сильном, чем ожидалось, экономическом росте по итогам третьего квартала 2023 года (на 4,9%), среднесрочные перспективы экономики явно ухудшились.

Международный валютный фонд прогнозирует, что рост экономики страны составит в среднем всего 4% в течение следующих четырех лет, а не 4,6%, как предполагалось ранее. Из-за этого Китаю будет гораздо сложнее выбраться из долгов, чем, если бы рост экономики стабильно составлял 10%, как это было примерно десять лет назад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2041672-mogut-li-problemy-na-rynke-nedvizhimosti-kitaya-sprovotsirovat-mirovoy-finansovyy-krizis/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.