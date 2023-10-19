Эксперты назвали самую эффективную валюту мира по итогам сентября. По их данным, именно этой валюте удалось укрепить свои позиции, несмотря на то, что до этого она упала до рекордно низкого уровня, передает CNBC.

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Аналитики заявили, что самой эффективной валютой мира, поднявшейся с рекордно низкого уровня в сентябре, является пакистанская рупия. По данным LSEG, в начале сентября валюта упала до рекордно низкого уровня в 307 рупий по отношению к доллару США. Однако с тех пор она выросла более чем на 8% и сейчас торгуется на уровне 275 по отношению к доллару. Это самый сильный рост, продемонстрированный валютами в прошлом месяце.

Во многом это было связано с тем, что правительству удалось подавить широко распространенную незаконную торговлю долларами.

"Пакистанская рупия в этом месяце продемонстрировала лучший мировой рост, поскольку меры правительства по борьбе с незаконной торговлей долларами помогли валюте укрепиться и стать лидером", — говорится в недавнем отчете HDFC по ценным бумагам.

По данным местных СМИ, Федеральное агентство расследований Пакистана начало проводить общенациональные рейды в обменных пунктах, занимающихся незаконными долларовыми операциями, которые включали покупку и продажу долларов по неофициальным каналам без документации.