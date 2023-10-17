Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстан обогнал США и Японию в рейтинге лучших пенсионных систем мира

Опубликовано:

Пенсионер держит в руках телефон
Пенсионер с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Опубликован рейтинг самых комфортных стран для выхода на пенсию. В этом году в рейтинге впервые оценивали пенсионную систему Казахстана, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Глобальный пенсионный индекс Института Mercer CFA оценивает 47 пенсионных систем в разных странах на предмет адекватности, устойчивости и целостности. В 2023 году Нидерланды вернули себе титул лучшей пенсионной системы в мире. Исландия, занимавшая первое место в прошлом году, завоевала второе место, а Дания — третье.

В этом году в рейтинге впервые оценивали пенсионные системы Казахстана, Ботсваны и Хорватии. Казахстан занял 20-е место в рейтинге, обогнав США, Японию, Южную Корею и другие страны. Индекс Казахстана составил 64,9. Это выше, чем показатель США (63,0), Франции (61,7), Испании (57,6) и Италии (56,3). Индекс лидера рейтинга Нидерландов составил 85,0. Исландия и Дания имеют показатели 83,5 и 81,3 соответственно.

Нидерланды в настоящее время реформируют свою пенсионную программу с коллективной структуры на более индивидуальный подход. Несмотря на это, в отчете говорится, что система по-прежнему будет предлагать хорошие условия после изменений, подкрепляемых сильной базой активов и надежным регулированием.

В докладе отмечается, что падение рождаемости оказало давление на экономику некоторых стран и пенсионные системы в долгосрочной перспективе, что негативно повлияло на показатели устойчивости таких стран, как Италия и Испания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2041315-kazahstan-obognal-ssha-i-yaponiyu-v-reytinge-luchshih-pensionnyh-sistem-mira/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.