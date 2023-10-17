Казахстан обогнал США и Японию в рейтинге лучших пенсионных систем мира

Опубликован рейтинг самых комфортных стран для выхода на пенсию. В этом году в рейтинге впервые оценивали пенсионную систему Казахстана, передает Bloomberg.

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Глобальный пенсионный индекс Института Mercer CFA оценивает 47 пенсионных систем в разных странах на предмет адекватности, устойчивости и целостности. В 2023 году Нидерланды вернули себе титул лучшей пенсионной системы в мире. Исландия, занимавшая первое место в прошлом году, завоевала второе место, а Дания — третье.

В этом году в рейтинге впервые оценивали пенсионные системы Казахстана, Ботсваны и Хорватии. Казахстан занял 20-е место в рейтинге, обогнав США, Японию, Южную Корею и другие страны. Индекс Казахстана составил 64,9. Это выше, чем показатель США (63,0), Франции (61,7), Испании (57,6) и Италии (56,3). Индекс лидера рейтинга Нидерландов составил 85,0. Исландия и Дания имеют показатели 83,5 и 81,3 соответственно.

Нидерланды в настоящее время реформируют свою пенсионную программу с коллективной структуры на более индивидуальный подход. Несмотря на это, в отчете говорится, что система по-прежнему будет предлагать хорошие условия после изменений, подкрепляемых сильной базой активов и надежным регулированием.

В докладе отмечается, что падение рождаемости оказало давление на экономику некоторых стран и пенсионные системы в долгосрочной перспективе, что негативно повлияло на показатели устойчивости таких стран, как Италия и Испания.