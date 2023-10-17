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МВФ спрогнозировал замедление экономического роста в 2024 году из-за ситуации на Ближнем Востоке

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Доллары и тенге на столе
Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Международный валютный фонд спрогнозировал замедление мирового экономического роста из-за конфликта Израиля с группировкой ХАМАС. Эксперты также предсказывают снижение уровня глобальной инфляции, передает CNBC.

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В прошедшие выходные завершились недельные ежегодные заседания Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые прошли в городе Марракеш.

Согласно новому прогнозу МВФ, который был сделан в Марокко, в 2023 году ожидается замедление мирового экономического роста до 3% (с 3,5%, зафиксированных в 2022 году). Кроме того, эксперты предсказали, что снижение в 2024 году составит 2,9%. Это на 0,1% ниже предыдущей оценки на 2024 год.

Ожидается, что глобальная инфляция снизится с 6,9% в этом году до 5,8% в следующем году. Руководители центральных банков заявили о готовности прекратить повышение процентных ставок.

Большинство участников заседаний согласились, что еще слишком рано говорить о том, как ситуация на Ближнем Востоке повлияет на мировую экономику, однако уже можно спрогнозировать спад экономического роста.

Кроме того, было отмечено, что высокие процентные ставки, сильный доллар и геополитическая неопределенность усугубляют проблемы для всего мира. Министр финансов Турции Мехмет Симсек отметил, что самая большая структурная проблема — это снижение инфляции. По его словам, Турция и другие страны, оказавшиеся в подобной ситуации, как раз работают над решением этой задачи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2041139-mvf-sprognoziroval-zamedlenie-ekonomicheskogo-rosta-v-2024-godu-iz-za-situatsii-na-blizhnem-vostoke/

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