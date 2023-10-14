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Один из крупнейших производителей искусственных бриллиантов обанкротился в США

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Бриллианты лежат на столе
Бриллианты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Одна из крупнейших компаний-производителей искусственных бриллиантов в США объявила о банкротстве. Это свидетельствует о том, что рынок искусственных драгоценных камней сейчас перенасыщен, передает Financial Times.

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WD Lab Grown Diamonds, второй по величине производитель искусственных бриллиантов в США, объявил о банкротстве. В компании заявили, что общая сумма обязательств предприятия составляет 44 млн долларов, активы насчитывают 3 млн долларов, все остальное приходится на кредиты. Эксперты утверждают, что данный факт является признаком того, что рынок сейчас перенасыщен искусственными бриллиантами.

Выращенные в лаборатории драгоценные камни по своему химическому составу идентичны аналогам, добытым из природных источников. Это повышает ценность таких бриллиантов в глазах потребителей, многие из которых осознанно выбирают покупать искусственные камни. При этом представители отрасли, в том числе самый крупный игрок De Beers, считают, что сектор выращенных в лаборатории алмазов рано или поздно рухнет, поскольку перепроизводство привело к убыткам для компаний.

Цена за один карат выращенного в лаборатории бриллианта упала более чем в три раза за последние семь лет, поскольку производители продолжают наводнять рынок своей продукцией. Компания WD Lab Grown Diamonds была основана в 2008 году и в прошлом году заработала 33 млн долларов.

Пол Зимниски, независимый аналитик отрасли, заявил, что данный случай также свидетельствует о том, что американским производителям будет слишком сложно конкурировать с китайскими и индийскими коллегами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2040870-odin-iz-krupneyshih-proizvoditeley-iskusstvennyh-brilliantov-obankrotilsya-v-ssha/

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