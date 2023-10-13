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Эксперты: Сингапур вытеснил Гонконг с позиции центра международного бизнеса

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Сингапур
Сингапур. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты заявили, что Сингапур становится новым центром международного бизнеса, вытесняя Гонконг с этой позиции, передает Bloomberg.

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Генеральный директор ANZ Group Holdings Шейн Эллиотт сказал, что за последние несколько лет его клиенты переместили большую часть своего бизнеса в Сингапур из Гонконга. По его словам, все больше клиентов предпочитают инвестировать свои региональные казначейские мощности в Сингапур. Сейчас в ANZ Group работает около 800 человек в Сингапуре, что вдвое больше, чем в Гонконге.

"Миграция бизнеса в сторону Сингапура имеется, в этом нет никаких сомнений. Это также верно и в отношении финансовых учреждений. И это объяснимо: больше возможностей финансовых рынков, возможностей денежного центра. Сингапур стал лидером в этих направлениях за последние годы", — сказал он.

Битва двух городов за капитал и таланты достигла новых высот в период пандемии, когда существовали ограничения для передвижения людей. Тогда многие представители финансовой отрасли пересмотрели выбор места, где они хотят жить и работать

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2040694-eksperty-singapur-vytesnil-gonkong-s-pozitsii-tsentra-mezhdunarodnogo-biznesa/

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