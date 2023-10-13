ОЭСР хочет добиться повышения налогов для технологических компаний

Организация экономического сотрудничества и развития согласовала глобальный договор, направленный на более строгое налогообложение цифровых гигантов, передает Financial Times.

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Согласно новому договору, крупные технологические компании, являющиеся лидерами отрасли, должны будут платить более высокие налоги в тех странах, где они ведут бизнес. Данный договор является результатом соглашения, достигнутого странами два года назад. Тогда члены ОЭСР договорились обновить международную налоговую систему в соответствии с потребностями новой цифровой эпохи.

"Это еще один значительный шаг на пути практической реализации соглашения, заключенного в октябре 2021 года", — сказала Манал Корвин, директор Центра налоговой политики и администрирования ОЭСР.

Если данный договор будет подписан и ратифицирован достаточным количеством стран, он приведет к перераспределению прибыли в размере 200 млрд долларов в год от транснациональных корпораций в страны, где осуществляются продажи. В переговорах ОЭСР принимают участие 143 страны.

Ранее сообщалось, что существующие международные правила были разработаны в 1920-х годах. Они сильно устарели и не соответствуют потребностям нынешнего времени. Странам не хватает адекватного права облагать налогом цифровой бизнес, работающий в пределах их границ, но без физического присутствия.