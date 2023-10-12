Производитель обуви из фильма "Барби" выходит на IPO

Немецкий производитель обуви Birkenstock установил цену первичного публичного размещения акций. Сандалии от Birkenstock получили новую волну популярности после того, как их показали в фильме "Барби", передает Quartz.

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Стоимость 249-летнего немецкого производителя элитных сандалий оценивается в 8,64 млрд долларов. Во вторник компания заявила, что оценила IPO в 46 долларов за акцию. Этот показатель находится в середине ожидаемого ценового диапазона от 44 долларов до 49 долларов за акцию. Торги начались 11 октября на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BIRK (краткое название в биржевой информации котируемых инструментов).

Обувь компании была впервые создана Иоганном Адамом Биркенштоком в Германии в 1774 году. Сандалии долгое время высмеивались как антитеза высокой моды, однако среди ценителей они приобрели статус культовой обуви. В этом году биркенштоки были показаны в главном летнем кинохите "Барби". После этого обувь стала популярна по всему миру.

IPO Birkenstock станет четвертым в США за последний месяц после Arm Holdings, Klaviyo и Instacart. По данным Renaissance Capital, в 2022 году в США было проведено всего 71 IPO, что является самым низким показателем с 2009 года.