Рекордный поток миграции зафиксирован в Новой Зеландии за последний год. Это увеличивает риски инфляционного давления, которое может сохраняться еще долгое время, передает Bloomberg.

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Чистая иммиграция в Новую Зеландию выросла до 110 245 человек с августа 2022 года по август 2023 года. Прирост мигрантов, не являющихся гражданами страны, составил 152 850 человек. Однако итоговая цифра оказалась ниже из-за того, что 42 600 человек выехали из страны на другое постоянное место жительства.

Новая Зеландия смягчила правила въезда для неграждан, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, который стал острой проблемой во время пандемии COVID-19. Несмотря на то, что поток мигрантов стал хорошей новостью для рынка труда, он также может негативно сказаться на инфляционном давлении. Спрос на товары, услуги, арендное жилье может удерживать инфляцию выше целевого показателя Резервного банка.

"Мы понимаем, что устойчивый сильный рост чистой иммиграции будет иметь последствия для экономических перспектив, а также будет влиять на рост процентной ставки", — сказал Марк Смит, старший экономист ASB Bank в Окленде.

При этом эксперты отмечают, что на экономику никак не влияют возраст, пол, род занятий и образование трудовых мигрантов, прибывших из-за рубежа.