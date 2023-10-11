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Известный американский инвестор может войти в совет директоров Disney

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Человек держит смартфон с приложением Disney+
Disney+. Иллюстративное фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Известный американский инвестор и активист Нельсон Пельц увеличил свою долю в Disney. Он намерен добиться места в совете директоров и изменить политику развития компании, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Фирма Trian Partners, принадлежащая Пельцу, увеличила свою долю в Disney до более чем 2,5 млрд долларов и стала одним из крупнейших акционеров американской развлекательной группы. Как сообщают источники FT, Пельц намерен добиться присутствия в совете директоров для себя и нескольких человек из своей фирмы. С февраля акции Disney упали на 25%. По данным источников, Trian, которая в августе владела 6,4 млн акций, теперь владеет более 30 млн акций.

Нью-йоркская компания Trian, управляющая примерно 9 млрд долларов, отказалась от комментариев. Известно, что Пельц недоволен тем, как в Disney работает механизм преемственности. Кроме того, он раскритиковал неэффективность затрат на создание собственного стримингового сервиса и недоволен приобретением компании 21st Century Fox, которое состоялось в 2018 году.

Пельц, известный своими активистскими кампаниями против Unilever, Procter & Gamble и Wendy's, хочет, чтобы Disney лучше контролировала расходы и имела четкую стратегию будущего развития, заявил один из неназванных источников, хорошо знакомый со взглядами 81-летнего финансиста Пельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2040330-izvestnyy-amerikanskiy-investor-mozhet-voyti-v-sovet-direktorov-disney/

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