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Всемирный банк и МВФ пообещали уделять больше внимания Африке

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Доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После смертоносного землетрясения в Марокко, которое нанесло стране ущерб почти на 12 млрд долларов, Международный валютный фонд и Всемирный банк пообещали сосредоточить больше внимания на африканском регионе, передает Quartz.

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МВФ и Всемирный банк являются так называемыми "кредиторами последней инстанции", которые выдают займы и оказывают безвозмездную помощь странам, нуждающимся в поддержке. Кроме того, у организаций есть полномочия побудить правительства стран со слабой экономикой провести реформы, способствующие стабильности и росту.

Однако МВФ и Всемирный банк часто критикуют за то, что они лишают кредитов те страны, у которых нет сбалансированного бюджетного плана. Таким образом, правительства вынуждены проводить необоснованные налоговые реформы или сокращать субсидии на продукты питания и энергию.

Надя Фетта, министр экономики и финансов Марокко, заявила, что организации выдают африканским странам кредиты под слишком высокие проценты. Это означает, что странам приходится выбирать, направлять деньги на продовольственную безопасность и выплату долга, либо финансировать инициативы по сохранению климата. В этом случае выбор чаще делается в пользу первого варианта.

Эксперты отмечали, что во время пандемии более бедные страны вынуждены были прибегнуть к дорогим кредитам, в то время как богатые страны (они же акционеры МВФ и Всемирного банка) вложили все деньги в свое восстановление. В то время как именно африканский регион испытывает больше потрясений из-за изменений климата. Критики призвали Всемирный банк и МВФ учитывать устойчивость к изменению климата при принятии решений.

Так, после землетрясения в Марокко, МВФ утвердил кредит в размере 1,3 млрд долларов для этой страны, чтобы "помочь повысить готовность и устойчивость Марокко к стихийным бедствиям".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2040328-vsemirnyy-bank-i-mvf-poobeschali-udelyat-bolshe-vnimaniya-afrike/

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