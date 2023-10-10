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Почему товары из Китая могут стать дешевле к Новому году, рассказали эксперты

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Мужчина погружает коробки в автомобиль
Коробки с товаром. Иллюстративное фото: pexels.com

Слабая экономическая активность и кризис на рынке недвижимости Китая привели к тому, что местным производителям пришлось снизить цены на свои товары, передает Financial Times.

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Спад в секторе недвижимости страны и медленная экономическая активность привели к снижению цен на сырьевые товары и сокращению производственных затрат. Таким образом, китайские производители могут снизить цены на свои товары для конечного потребителя. Это хорошая новость для покупателей со всего мира, у которых появилась перспектива потратить на рождественские подарки намного меньше денег.

Китайские производители также вернули себе некоторые ценовые преимущества, которые они потеряли за последнее десятилетие. Это произошло благодаря обесцениванию юаня, который в сентябре достиг 16-летнего минимума по отношению к доллару.

Эксперты говорят, что в этом году товары из Китая будут продаваться по более выгодным ценам, чем это было во время пандемии COVID-19. Данный факт позволит жителям других стран закупить рождественские и новогодние подарки по более низким ценам.

Китайские производители, как правило, выпускают большую часть своих товаров в период с мая по октябрь, чтобы успеть разместить товары на полках к декабрьскому ажиотажу. Это касается производителей электроники, одежды, игрушек и других товаров массового потребления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2040160-pochemu-tovary-iz-kitaya-mogut-stat-deshevle-k-novomu-godu-rasskazali-eksperty/

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